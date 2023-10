Prefeitura de Saquarema oferece curso gratuito de cabeleireiro para moradores - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/10/2023 10:34

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio do Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, está com vagas abertas para o curso de Cabeleireiro. Serão ofertadas 15 vagas para os moradores de Saquarema. As inscrições acontecerão na quarta-feira (11), a partir das 8h, por ordem de chegada, na secretaria do Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá.

Para participar, é necessário apresentar, no ato da inscrição, cópia do comprovante de residência, cópia do RG e CPF, 2 fotos 3x4 e comprovante de escolaridade (9° ano do Ensino Fundamental).

As aulas serão ministradas a partir do dia 30 de outubro, sempre às segundas e quintas, no turno da manhã. Ao término do curso, que terá carga horária de 400 horas, o aluno receberá certificado com a chancela do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Para mais informações, os interessados podem procurar a secretaria do Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h.