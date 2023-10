Prefeitura de Saquarema realiza mais uma edição da tradicional Festa das Crianças nesta quinta-feira (12) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza mais uma edição da tradicional Festa das Crianças nesta quinta-feira (12)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/10/2023 11:32

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer, realizará mais uma edição da tradicional Festa das Crianças. O evento, que normalmente é ao lado do Terminal de Bacaxá, neste ano será realizado na Rua Capitão Nunes, no trecho entre a Primeira Igreja Batista - PIB de Bacaxá e a Mini Bel, na quinta-feira (12), a partir das 15h, com entrada gratuita.

fotogaleria



“O Dia das Crianças é uma data esperada por muitos. E essa é uma das festas que mais alegra a população. A criançada curte os brinquedos, os shows infantis e tudo o que preparamos com muito carinho. Por isso, convido toda a garotada da cidade para participar desta tarde de diversão e alegria”, informou a prefeita Manoela Peres.



Entre as atrações, haverá diversas brincadeiras, equipe de animação, pipoca, algodão doce, brinquedos, gincana e muito mais.