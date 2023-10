Saquarema oferece curso preparatório gratuito para Fuzileiro Naval - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/10/2023 12:06

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está com vagas abertas para o curso "Preparatório para Fuzileiro Naval". As inscrições devem ser feitas de forma presencial nesta terça (10) e quarta-feira (11), das 8h30 às 20h, na secretaria do Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, que fica na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo.

Podem participar maiores de 17 anos que tenham concluído ou que estejam cursando o 3º ano do ensino médio. Os documentos necessários para a inscrição são comprovante de residência, RG e CPF (cópias) e Comprovante de Escolaridade. O critério adotado para preenchimento das 60 vagas será definido por ordem de chegada.

Serão oferecidas aulas presenciais de português e matemática que terão início no dia 16 de outubro, duas vezes na semana, nos turnos da tarde e da noite.