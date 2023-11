Feira Literária de Saquarema começa na próxima segunda-feira (13) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Feira Literária de Saquarema começa na próxima segunda-feira (13)

Publicado 06/11/2023 18:50 | Atualizado 07/11/2023 14:18

Saquarema - A partir da próxima segunda-feira (13), a Prefeitura realizará a segunda edição da Feira Literária de Saquarema (FLIS). A festa literária acontece até o dia 22, das 9h às 20h, no Campo de aviação, no Centro de Saquarema, com entrada gratuita. Repetindo o grande sucesso da primeira edição, a FLIS homenageará um grande escritor de relevância nacional e internacional: Pedro Bandeira.

Pedro Bandeira de Luna Filho é um escritor brasileiro de livros infanto-juvenis. Nascido na cidade de Santos - SP, adquiriu notoriedade em 1983 com o lançamento de O Dinossauro Que Fazia Au-au, seu livro infantil de estreia, e passou a dedicar-se exclusivamente à autoria de títulos infanto-juvenis. Bandeira tornou-se autor de mais de 100 obras, entre contos, poemas e narrativas de diversos gêneros - incluindo o grande êxito juvenil A Droga da Obediência (1984), que originou a série de seis títulos de nome Os Karas. Além destes, tornou-se reconhecido por livros como A Marca de uma Lágrima (1985) e O Fantástico Mistério de Feiurinha (1986), que recebeu uma adaptação cinematográfica em 2009.Ao longo de sua carreira como escritor, Bandeira recebeu diversos prêmios, incluindo o Troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, e o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro. Suas contribuições para a literatura brasileira tornaram Bandeira o autor de literatura juvenil mais vendido do país, com vinte e oito milhões de exemplares até março de 2022."Nossa festa literária ficou maior e ganhou novidades. Neste ano, serão 10 dias de feira, com entrada gratuita, que poderá ser visitada por todos os moradores e turistas da nossa cidade. Além disso, cada aluno e professor da Rede Municipal de Educação receberá um vale de R$ 200, 00 para adquirir livros durante a feira. Estamos fomentando a cultura e incentivando a formação de uma geração de ávidos leitores em nossa cidade", comemorou a prefeita Manoela Peres.Durante a Feira Literária, que contará com a participação de autores locais e convidados, outras personalidades enriquecerão a programação, como os escritores Thalita Rebouças, Conceição Evaristo, Ana Maria Machado, Eliana Potiguara, Léo Cunha, Celso Sisto, Roseana Murray, Eliana Alves Cruz, Paula Pimenta e Júlio Emílio Braz. Também estarão presentes a bailarina Ana Botafogo e as bandas Palavra Cantada, Violúdico e Brincantar. Além dessas, haverá diversas outras participações e atividades, como personagens animados, Projeto Escola que Lê, Tendas de Oficinas, Tenda Sensorial, tendas do Conexão Universitária e Conexão do Futuro, Painel Tik Tok, contação de histórias, lançamento de livros e Troca Troca Literário, bem como bate papo com autores e artistas, entre outras ações. Shows com cantores locais encerrarão todos os dias de evento.