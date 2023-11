Saquarema participa do Fórum "Líder Lagos" em Búzios - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/11/2023 17:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está apoiando a realização do Fórum "Líder Lagos", evento que tem como principal objetivo a apresentação ao público do planejamento elaborado pelos dez municípios da Região dos Lagos, desenvolvido em oito meses de trabalho por mais de 60 lideranças da Região dos Lagos, representantes dos setores público, privado e terceiro setor, em prol da construção de diretrizes, metas e ações com vistas ao desenvolvimento socioeconômico da região, focado nos objetivos sustentáveis da Agenda 2030.

O Fórum Líder Lagos será realizado com a presença de convidados, na sexta-feira, dia 01 de dezembro de 2023, das 9h às 13h, no Hotel Atlântico Búzios, em Armação dos Búzios, e contará com a participação de representantes dos municípios de Saquarema, Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim.

Desenvolvimento regional sustentável

O Programa Líder é uma metodologia do SEBRAE no Projeto Territórios Empreendedores, cujo objetivo é promover o desenvolvimento sustentável nos territórios selecionados onde o órgão atua. A Região dos Lagos foi uma das contempladas no cenário nacional.



O evento de lançamento do "Líder Lagos" será um marco no fortalecimento do desenvolvimento regional da Região dos Lagos, composta por 10 municípios, com 868.109 mil habitantes. O Fórum será o momento de apresentar as principais estratégias, ações e iniciativas elaboradas prioritariamente em torno de quatro eixos: Gestão Pública, Infraestrutura, Turismo e Educação.

- Eixo Gestão Pública: por uma gestão pública mais eficiente, que contribua para um ambiente regulatório confiável e que favoreça a diversificação da matriz econômica da região, para torná-la independente e autossuficiente.

- Eixo Infraestrutura: por estratégias que visem melhorar a mobilidade regional por meio de soluções seguras e sustentáveis. O estabelecimento de um Plano Regional para viabilizar o alcance dos objetivos do Marco Legal do Saneamento.

- Eixo Turismo: fomentar o turismo regionalizado, com ações de integração, tais como unificação de calendários, além de atividades de ordenamento e a fiscalização para um turismo responsável e sustentável.

- Eixo Educação: pelo avanço da qualidade dos serviços educacionais nas escolas da rede pública da região, especialmente nas áreas de língua portuguesa e matemática. Incentivo a programas que despertem o entusiasmo e a conscientização dos alunos para comportamentos e valores pró-estudo e pró-cidadania.

“O Fórum Líder Lagos será importante para o crescimento e desenvolvimento da nossa região. Com a participação de Saquarema neste grupo, a cidade poderá se desenvolver de forma mais homogênea e em conjunto com os demais municípios da região”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

Programação do evento:

9h - Café da Manhã de Boas-Vindas

9h30 - Abertura Oficial

9h40 - Palavra das autoridades

10h - Apresentação SEBRAE

10h20 - Apresentação do objetivo do Programa LÍDER Lagos

10h40 - Vídeo do Programa LÍDER Lagos

10h50 - Apresentação da construção do grupo LÍDER Lagos e dos diagnósticos da Região dos Lagos

11h10 - Apresentação das ações do Eixo Gestão Pública

11h20 - Apresentação das ações do Eixo Infraestrutura

11h30 - Apresentação das ações do Eixo Turismo

11h40 - Apresentação das ações do Eixo Educação

11h50 - Fechamento da agenda e convite para participação

12h05 - Painel dos Prefeitos

12h45 - Sensibilização dos Convidados

13h - Encerramento