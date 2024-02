Saquarema lança Chamamento Público para a ocupação artística do Teatro Municipal Mário Lago - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema lança Chamamento Público para a ocupação artística do Teatro Municipal Mário LagoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/02/2024 15:20

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, lançou Chamamento Público para selecionar projetos voltados para a ocupação artística e cultural do Teatro Municipal Mário Lago. O objetivo desta etapa é elaborar a grade de apresentações do espaço durante os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2024.

O Chamamento tem por meta pautar espetáculos de teatro, dança, música, circo, apresentações de trabalhos artísticos de escolas públicas e privadas de Saquarema, além de eventos de pequeno porte das diversas modalidades artísticas que contribuam com o processo de fruição de bens culturais na cidade, estimulando o desenvolvimento e o aprimoramento das produções, para que possam ser oferecidos espetáculos de qualidade ao público saquaremense.

Fomentar a cultura

”Estamos dando oportunidade para todos aqueles que queiram se apresentar no teatro municipal tenham a chance de enviar seus projetos para avaliação do time técnico da Subsecretaria de Cultura. Além disso, a chamada pública é uma importante ferramenta que traz mais transparência ao processo de escolha dos espetáculos que acontecerão no primeiro semestre deste ano”, informou a subsecretária municipal de Cultura, Cilda Regina da Silva.

”Nosso teatro é um dos mais importantes da Região dos Lagos. Por ele, já passaram e ainda passam grandes espetáculos de relevância regional e nacional. Promover essa ocupação artística no Teatro Mário Lago é fomentar a Cultura em nossa cidade”, completou a prefeita Manoela Peres.