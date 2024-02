Saquarema vai disponibilizar aplicativo para gestão participativa da população - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/02/2024 16:12

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema anuncia um novo passo em direção à modernização e à proximidade com os seus cidadãos, com o lançamento do Colab, nesta quarta-feira (7). Ele é um aplicativo exclusivo de ouvidoria e zeladoria que será disponibilizado para a população e que coloca boa parte dos serviços da gestão municipal na palma da mão dos munícipes, permitindo que façam suas solicitações, expressem suas opiniões, ofereçam sugestões e até mesmo registrem seus elogios ou reclamações diretamente à administração.



O Colab



Ferramenta integralmente focada na agilidade e eficiência dos serviços públicos, o Colab tem seus principais recursos ligados às seguintes áreas:

Ouvidoria: registro de sugestões e reclamações, com facilidade, promovendo uma comunicação direta e eficaz com a Prefeitura;

Zeladoria: solicitação e acompanhamento de serviços relacionados à zeladoria, como iluminação, limpeza e reparos, proporcionando uma cidade mais segura e cuidada;

Rede Social Integrada: criação de senso de comunidade, ao viabilizar o compartilhamento de experiências, fotos, comentários e a comunicação com outras pessoas que também estão no município, promovendo a troca de informações;

Calendário e informações oficiais: disponibilização, no aplicativo, de informações e notícias importantes sobre o município, bem como do calendário dos principais eventos, de ações e de vacinações.



Entre os principais benefícios para a população podem ser destacadas a resolução mais rápida dos assuntos, já que a administração poderá atuar prontamente nas demandas apresentadas, e a participação ativa, uma vez que é incentivada a participação dos cidadãos na construção de uma Saquarema melhor, dando voz aos seus anseios e opiniões. Assim como na transparência, será possível acompanhar os comentários, respostas, status de suas solicitações e contribuições, mantendo a população informada sobre o andamento.



“Implementamos o Colab para facilitar a comunicação da população com a Prefeitura e gerar uma proximidade maior. Por meio dessa plataforma, a população vai poder enviar suas demandas e solicitações, receber notificações de eventos, abertura de inscrições para programas, campanhas de vacinas, informações turísticas, entre muitos outros serviços oferecidos pela Prefeitura, tudo disponível na palma da mão. Nosso objetivo é criar um canal para centralizar as demandas da população, para que nossas equipes tomem conhecimento delas e consigam solucioná-las o mais rápido possível”, explicou a prefeita Manoela Peres.



O Colab vem para reforçar o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a eficiência da sua gestão e a interatividade com os munícipes. Com download gratuito, o aplicativo se tornará principal ferramenta para uma gestão municipal ainda mais participativa.