Guarda Ambiental realizou ações de preservação da coruja buraqueira nas praias da Barrinha e Vilatur - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Guarda Ambiental realizou ações de preservação da coruja buraqueira nas praias da Barrinha e VilaturDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/02/2024 09:41

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema realizou, na última sexta-feira (2), o cercamento e a sinalização de ninhos de coruja buraqueira localizados nas restingas das praias da Barrinha e Vilatur. O objetivo é proteger as aves que estão se preparando para a reprodução, que ocorre entre março e abril.

fotogaleria

A Guarda Ambiental está realizando este cercamento devido ao grande fluxo de pessoas nessas áreas, principalmente nesta época do ano, quando ocorre um aumento significativo de banhistas frequentando as praias da cidade.A coruja buraqueira (Athene cunicularia) faz seu ninho em buracos, costuma cavar túneis e forrar o fundo com capim. Enquanto a fêmea bota os ovos, o macho providencia a alimentação e a proteção para os futuros filhotes. Os cuidados da cria, enquanto ainda está no ninho, é tarefa do macho.A Guarda Ambiental de Saquarema informa que os locais alvo das ações são Área de Preservação Permanente (APP) e que perseguir espécimes da fauna silvestre constitui infração ambiental. Para mais informações e denúncias, entrar em contato com a Guarda, através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.