Prefeitura de Saquarema inaugura Creche Professora Elda Amorim da Silva no bairro Asfalto VelhoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/02/2024 16:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, inaugurou, nesta segunda-feira (5), a Creche Professora Elda Amorim da Silva, localizada no bairro Asfalto Velho. O evento, realizado às 19h, contou com a presença da prefeita Manoela Peres, do Secretário de Educação Antonio Peres e demais autoridades municipais. Também estiveram presentes a equipe de educadores da unidade e dezenas de pais e alunos que serão beneficiados pelo novo espaço.

A nova creche passará a atender aproximadamente 100 crianças, de seis meses a três anos e onze meses de vida, ampliando a oferta de vagas para a educação infantil na cidade. A unidade conta com 840 m² de área construída, cinco salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais.Inspirada em modelos de sucesso adotados pelo Brasil, a Creche Tia Elda é a primeira de um total de 15 novas unidades voltadas para Educação Infantil que estão sendo inauguradas pela Prefeitura para este ano letivo.“Aumentar a oferta de vagas em creches sempre foi um compromisso meu com a sociedade de Saquarema. É uma medida fundamental para auxiliar a mãe na sua entrada ou retorno ao mercado de trabalho e, com isso, ter sua autonomia garantida. E ela pode ficar tranquila, pois seu filho será cuidado com toda a segurança e carinho por uma equipe preparada para educar na primeira infância”, destaca a prefeita Manoela.Esse cuidado será em tempo integral: a Creche “Tia Elda”, como é mais conhecida, funcionará das 7h30 às 17h. “Isso garante aos alunos quatro refeições diárias – café da manhã, almoço, lanche e jantar – e que possam tomar ao menos um banho na unidade. Sem dúvida, as crianças do bairro têm agora uma melhor oportunidade de educação, em um ambiente seguro, equipado e acolhedor”, reforça o secretário Antonio Peres.O novo espaço substitui a antiga Casa-Creche de mesmo nome, cuja capacidade era seis vezes menor que a oferecida agora, ampliando a oferta às famílias que precisam. A unidade fica na Rua Alcyr Amorim, ao lado da Praça do Asfalto Velho, em Bacaxá.