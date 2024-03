Guarda Ambiental de Saquarema realiza resgates de animais silvestres em diversos bairros da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/03/2024 11:49

Saquarema - Guarda Ambiental de Saquarema realizou, nesta quarta-feira (20), diversos resgates de animais em diferentes bairros. Ao longo do dia, os agentes atenderam a inúmeros chamados, em diferentes bairros do município.

Pela manhã, foi realizado o resgate de uma coruja, em Jaconé. O animal estava muito debilitado, sendo assim, foi levado imediatamente para o instituto BW, ONG parceira voltada para a preservação e reabilitação de animais selvagens na Região dos Lagos, onde ficará em tratamento até estar apto a ser solto em seu habitat. Ainda pela manhã, houve o resgate de uma serpente-limpa-campo, medindo 1,10m, no bairro Jardins.No período da tarde foi feita a soltura de uma Cuíca, resgatada na semana passada, que estava em reabilitação no instituto BW. Logo após, mais uma vez os agentes foram acionados para um resgate, desta vez de uma capivara, que estava solta em via pública, no bairro Porto da roça.Já à noite, os agentes foram acionados para resgate de uma cobra, no bairro de Jaconé. A serpente estava dentro do quintal de uma residência cujo morador, ao avistar o animal, imediatamente entrou em contato com a Guarda Ambiental. Após localizada, a cobra foi identificada como uma jiboia, com aproximadamente 1,30m.Além da coruja, os demais animais também foram encaminhados para avaliação veterinária e os que estavam em boas condições de saúde foram reinseridos na natureza, num local isolado e dentro do seu nicho ecológico, para que se desenvolvam com segurança. Já os que necessitavam de cuidados, ficaram em reabilitação no Instituto BW.A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Ambiental de Saquarema, reitera a importância da fauna silvestre para o controle de pragas e o equilíbrio ecológico. Assim, solicita que ao ser avistado um animal necessitando de resgate, o local seja isolado e mantido contato com a Guarda através do número (22) 99279-0540.