Prefeitura de Saquarema realizará palestra com o tema Bases Farmacológicas e Acesso à Cannabis Medicinal em abrilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/03/2024 10:17

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, no dia 8 de abril, uma palestra com o tema Bases Farmacológicas e Acesso à Cannabis Medicinal. O evento, que é gratuito, ocorrerá das 9h às 12h, no auditório do Centro Municipal de Educação Padre Manuel.

Voltado aos profissionais de saúde do município de Saquarema, a palestra será ministrada pela Drª Talita Barbosa Gomes. Bióloga e Farmacêutica, ela é professora e palestrante, mestre em Ensino de Ciências da Saúde e Ambiente, especialista em Cannabis Medicinal, em Gestão Pública de Saúde, Homeopatia, Prescrição Farmacêutica, Farmácia Hospitalar, Manipulação Magistral pela ANFARMAG, além de Conselheira Federal de Farmácia pelo Estado do Rio de Janeiro.

Inscrições

Para se inscrever, os profissionais de saúde deverão preencher o formulário online . Serão disponibilizadas 100 vagas e, no caso de não preenchimento, a Secretaria Municipal de Saúde abrirá o formulário para que a população possa se inscrever. O Centro Municipal de Educação Padre Manuel fica na Rua Domingos de Aguiar Cardoso, nº 25, no bairro Porto da Roça.

Diversos estudos recentes têm gerado evidências quanto ao potencial anticonvulsivante do canabidiol, bem como sobre o seu mecanismo de ação, atuação em receptores e canais celulares, reduzindo a transmissão neuronal. Apesar das propriedades medicinais de espécies de cannabis serem conhecidas há séculos, os últimos anos foram marcados por um ressurgimento do interesse nos compostos da planta para fins terapêuticos. Instituições como a Fiocruz, Santa Casa de São Paulo e várias universidades do país estão estudando a cannabis.