Saquarema entra na rota sul-americana do turismo Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/03/2024 16:24

Saquarema - Técnicos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo participaram, na terça-feira (19), de uma reunião no Castelhana Praia Hotel, em Itaúna, com o responsável pela agência internacional de turismo Bom Travel, com sede na Argentina. O objetivo do encontro foi trabalhar o destino de Saquarema sob o olhar do Mercosul, em especial os países como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai e Paraguai.

Mercado grande e qualificado

Voltada ao Turismo de Experiência, a empresa busca um mercado ainda não muito explorado pela atividade turística internacional. O representante da agência, Santiago Gargarello, ficou impressionado com as belezas naturais da cidade. Durante o período em que esteve em Saquarema, foi recepcionado pela Diretora de Turismo, Daniele Mazzeo, e pela Agência Alternativa Radical e Blue Birds. “Saquarema é uma cidade muito bonita e com uma estrutura turística de qualidade, que pode receber o visitante com conforto e segurança. Essa parceria com a Secretaria de Turismo e a Prefeitura vai trazer muitos turistas sul-americanos aqui para a cidade”, afirmou o empresário argentino.

“O mercado sul-americano é muito grande e qualificado. Divulgar a cidade em países do nosso continente é essencial para o crescimento turístico de Saquarema”, informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

A visita já rendeu bons resultados: a Bom Travel agendou um workshop, na Argentina, para divulgar a cidade de Saquarema como um destino turístico de excelência. O encontro ocorrerá ainda no primeiro semestre de 2024.