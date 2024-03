Prefeitura de Saquarema participa do 4º Encontro Estadual de Gestores de Cultura no Rio de Janeiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema participa do 4º Encontro Estadual de Gestores de Cultura no Rio de JaneiroDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/03/2024 16:00

Saquarema - Representantes da Subsecretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Saquarema, estiveram, na última segunda-feira (18), no Rio de Janeiro para participar do 4° Encontro Estadual de Gestores de Cultura.

Realizado no Sesc, em Copacabana, o evento teve como objetivo promover a interface dos municípios com o Ministério da Cultura e potencializar as diretrizes da gestão cultural, acerca dos projetos com as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Também teve como objetivo abordar a implementação de CEUs da Cultura (equipamentos de uso cultural e comunitário construídos em áreas de maior vulnerabilidade socioeconômica) nos municípios presentes.

Coordenado pela Secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, Danielle Barros, o 4º encontro também contou com a realização de palestras e com a presença das principais lideranças da Fundação Getúlio Vargas e do Ministério da Cultura.

Durante o evento, a nova Subsecretária Municipal de Cultura, Fernanda Braga representou o município de Saquarema e foi eleita como integrante do Fórum Estadual de Gestores de Cultura dos Municípios da Baixada Litorânea. Também estiveram presentes o servidor e produtor cultural Darlan da Cruz e a representante de espaços culturais, Monique Barcellos.