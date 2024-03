Emprega Saquá foi criado há um ano pela Prefeitura de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/03/2024 12:02

Saquarema - A última semana do mês de março marca o aniversário do projeto Emprega Saquá. Criado há um ano pela Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o projeto vem conectando os moradores de Saquarema que estão em busca de oportunidades de trabalho aos empregadores locais.

Desde o seu lançamento, o Emprega Saquá tem como missão principal promover a empregabilidade qualificada e justa, agilizando o processo de contratação, neste sentido, o projeto tem sido fundamental na identificação e preenchimento de vagas de trabalho.

Ao longo desse primeiro ano de atuação, os resultados do projeto são expressivos: foram cadastradas e divulgadas 810 vagas de emprego, com 736 delas já preenchidas. Além disso, o projeto conta com 1,4 mil inscritos no canal do WhatsApp, criado há apenas três meses, e 135 empresas cadastradas para divulgação de vagas.

Apenas o começo

“Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados pelo Emprega Saquá ao longo deste primeiro ano. Este programa representa o compromisso da nossa administração em promover a empregabilidade e fortalecer o mercado de trabalho local. Este é apenas o começo de uma jornada de sucesso para o Emprega Saquá”, explicou a prefeita Manoela Peres.

Para comemorar esse grande sucesso e apresentar as próximas atualizações do projeto, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SEBRAE, realizará nesta terça-feira (26), no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, capacitação sobre atendimento ao cliente, destacando a importância dessas práticas para o sucesso dos negócios locais, com o tema: “Como Atrair, Conquistar e Manter Clientes”.

Como se inscrever

Aberta ao público, a capacitação abordará temas essenciais para o sucesso no atendimento ao cliente. Das 14h às 17h, serão discutidas as diferenças entre tratamento e atendimento, estratégias para lidar com situações inesperadas e complexas, além de técnicas para fidelizar o cliente por meio de um serviço atencioso e diferenciado.

As inscrições para a palestra são limitadas e deverão ser realizadas online

Para mais informações sobre o projeto Emprega Saquá, os interessados podem entrar em contato através do e-mail empregasaqua@saquarema.rj.gov.br ou pelo número de WhatsApp (22) 99925-3704. O sucesso do projeto é reflexo do engajamento da comunidade e do apoio das empresas parceiras, que juntos têm contribuído para o desenvolvimento econômico e social de Saquarema.