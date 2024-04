Prefeitura de Saquarema inaugura a maior escola do município com 19 salas de aula - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inaugura a maior escola do município com 19 salas de aula

Publicado 02/04/2024 19:33

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, na segunda-feira (1º), a maior escola do município. O novo Colégio Gustavo Campos da Silveira foi entregue em uma cerimônia concorrida, cheia de emoção e com muitas novidades para a população.

A nova escola conta com 19 salas de aula, 4 salas multiuso, refeitório, quadra poliesportiva, sala multissensorial, sala de banda, laboratórios de matemática, informática, sala de atendimento médico, espaços administrativos, biblioteca e muito mais. São mais de 5 mil metros quadrados de área construída, com capacidade de atender mil alunos da Educação Infantil ao 9° Ano do Ensino."Há 32 anos, inauguramos o antigo colégio, ali no início do Campo de Aviação. Hoje, estamos aqui, celebrando esta grande conquista para a população do 1° Distrito. O novo Gustavo Campos é um salto de qualidade e infraestrutura na Educação da nossa cidade", comemorou o secretário municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, Antonio Peres Alves."Aqui, no novo Gustavo, os alunos terão ensino de qualidade em um ambiente especialmente pensado para o desenvolvimento e a educação das nossas crianças. Cada cantinho dessa escola é especial e tenho certeza de que nossos professores desempenharão um excelente trabalho, para que a escola continue sendo destaque no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em todo o Estado do Rio de Janeiro", afirmou a prefeita Manoela Peres.No Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo, o novo Colégio Municipal Gustavo Campos da Silveira apresenta uma novidade na sua estrutura física: a sala multissensorial. O espaço foi criado a partir dos trabalhos do GT de Inclusão, Acessibilidade e Diversidade, que reúne funcionários de diversas secretarias da Administração Municipal.A sala multissensorial tem como objetivo ampliar a inclusão e facilitar a experiência de pessoas neurodivergentes. O espaço foi projetado para ampliar a inclusão e facilitar a experiência dessas pessoas durante o período em que estão na escola. A sala possui iluminação especial, painéis de atividades e mobiliário projetado para proporcionar conforto e tranquilidade.O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição de desenvolvimento neurológico, definida por dificuldades de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos ou interesses repetitivos ou restritos. Embora os sintomas configurem o núcleo do transtorno, a gravidade e a apresentação em cada indivíduo são variáveis, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). O transtorno é permanente, sem possibilidade de cura, mas o diagnóstico e a intervenção precoces contribuem para alterar o prognóstico, suavizar os sintomas e ampliar a qualidade de vida. A causa do transtorno do espectro do autismo permanece desconhecida. Evidências científicas apontam que a origem seja relacionada a uma combinação de fatores genéticos e ambientais."A sala multissensorial do Gustavo Campos foi pensada para atender nossos alunos com TEA. Atualmente, temos uma grande parcela de estudantes diagnosticados com o transtorno em nossa rede municipal de Educação. O espaço servirá para que esses alunos tenham um atendimento especial nos momentos em que saem do foco ou desregulam. É um local onde eles poderão se acalmar e voltar às atividades escolares", informou a subsecretária municipal de Inclusão Educacional, Helen Silvia Ribeiro.Integrada à sala multissensorial fica a sala do sossego, local mais reservado e cuidadosamente planejado para servir como refúgio para crianças neurotípicas, que podem ficar incomodadas com excesso de estímulos.Atualmente, todas as escolas da Rede Municipal de Educação contam com salas multiuso, onde a Subsecretaria Municipal de Inclusão Educacional promove ações para os alunos neurotípicos. Esses espaços estão passando por adequação para a instalação de salas multissensoriais, que seguirão o modelo criado no novo Gustavo Campos da Silveira. As novas escolas que estão sendo construídas já possuem a estrutura necessária à implantação desses espaços no projeto da obra.