Defesa Civil de Saquarema participa de curso sobre Mapeamento e Percepção de Riscos Geológicos em MaricáDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/04/2024 20:09

Saquarema - A equipe da Defesa Civil de Saquarema participou, na última semana, de um curso de aprimoramento sobre Mapeamento e Percepção de Riscos Geológicos. O curso, que reuniu participantes de várias regiões do Brasil, foi realizado na Escola de Defesa Civil em Maricá e contou com a colaboração dos especialistas da SGB Serviços Geológicos do Brasil (CPRM).

Além dos membros da Defesa Civil de Saquarema, o curso contou com representantes de outras localidades, incluindo os estados de Amazonas, Acre, Distrito Federal, Rondônia, Pará e Sergipe. Também estiveram presentes cidades do estado do Rio de Janeiro, como Araruama, Magé, Maricá e Petrópolis demonstrando o caráter nacional e a relevância do treinamento.

A capacitação

“Após a participação na capacitação, nossa equipe da Defesa Civil está mais preparada para enfrentar os desafios relacionados à segurança geológica, com um compromisso renovado com a prevenção e resposta eficaz a desastres naturais”, afirmou o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Pedro Soares.

Durante o evento, os participantes foram capacitados em técnicas de mapeamento, identificação de áreas de risco e implementação de medidas preventivas. Os exercícios práticos e estudos de caso proporcionaram uma experiência enriquecedora, fortalecendo a compreensão e aplicação dos conceitos aprendidos. O intercâmbio de conhecimentos entre os participantes de diferentes regiões enriqueceu ainda mais o curso, permitindo trocas de experiências e aprendizado mútuo.