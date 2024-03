Prefeitura de Saquarema inaugura Creche Amarilis Menezes Vignoli no bairro Jardim Ipitangas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/03/2024 21:52 | Atualizado 28/03/2024 15:20

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema inaugurou, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, nesta quarta-feira (27), a Creche Amarilis Menezes Vignoli, localizada no bairro Jardim Ipitangas. Além das autoridades municipais, como a prefeita Manoela Peres e o secretário de Educação Antonio Peres, muitos moradores da região prestigiaram o evento, entre eles os pais e crianças beneficiados com a entrega.

A nova creche amplia a oferta de vagas para a educação infantil na cidade, disponibilizando mais 100 novas vagas a crianças de seis meses a três anos de vida, trazendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor, além de levar mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro.Inspirada em modelos de sucesso adotados pelo Brasil, esta é a quarta creche inaugurada pela Prefeitura em 2024. As três primeiras foram nos bairros Verde Vale, Asfalto Velho e Bonsucesso, sendo as duas últimas semelhantes à creche de Jardim Ipitangas. Essas unidades fazem parte de um total de 15 novas creches que estão sendo inauguradas pela Prefeitura para este ano letivo.“Uma creche como essa inaugurada hoje atende a 100 novas crianças, mas não apenas a elas; atende também a 100 famílias, nas quais os pais e mães estão tendo novas oportunidades para voltar ao mercado de trabalho ou aos estudos. Tudo isso com a certeza de que seus filhos estão no lugar certo, sendo bem cuidados, acolhidos, com professores e profissionais capacitados”, afirmou a prefeita Manoela.Escolhida para nomear a creche, Amarilis Menezes Vignoli foi uma grande professora da cidade de Saquarema. Seu amor, alegria e tratamento com as crianças foram celebrados durante a cerimônia de inauguração. A prefeita Manoela Peres fez uma homenagem póstuma a ela e aos seus parentes presentes:“Amarilis foi marcante para todos. Sempre lembro dela com um sorriso que cativava alunos, colegas de trabalho, amigos... Sei que ela está bem homenageada aqui porque seu nome estará sempre ao lado das crianças, como se estivesse acompanhando seu desenvolvimento com todo o cuidado, carinho, com a alimentação que precisam, com o material escolar adequado, com uniforme. Nosso projeto é fazer a diferença na vida das pessoas pela educação, pois a educação transforma vidas”, destacou Manoela.Localizada na Estrada de Praia Seca, esquina com a Rua Teresópolis, ao lado do posto de saúde do bairro, a creche conta com quase 840 m² de área construída, cinco salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais.A população de Saquarema conta, atualmente, com 15 creches e 20 casas creche municipais, além de 11 escolas municipais que dispõem de salas para atendimento aos alunos em idade de creche. Das 46 unidades de educação infantil existentes, 39 foram inauguradas, reinauguradas ou revitalizadas nos últimos sete anos. Outras três creches estão em fase adiantada de construção, nos bairros de Jaconé, Rio d’Areia e Mato Grosso.