Saquarema inicia a vacinação contra a gripeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/03/2024 19:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe. Todos os postos de saúde da cidade estão aptos a aplicar a vacina.



O primeiro grupo prioritário a receber o imunizante é composto por crianças de 6 seis meses a menos de 6 anos (5 anos 11 meses e 29 dias); trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, nos diferentes níveis de complexidade; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; pessoas em situação de rua; profissionais das forças armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e funcionários do sistema penitenciário; e idosos com mais de 60 anos. Não serão vacinadas as pessoas fora destes grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A vacinação já está disponível em todos os postos de saúde do município, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Neste ano, o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe será no sábado (13).

A importância da vacinação

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, é importante que todo público-alvo se vacine, mesmo quem já se vacinou em outra ocasião, pois o imunizante usado sofre alterações em sua composição ao longo dos anos, conforme o cenário epidemiológico. Sendo assim, o Programa Municipal de Imunização (PMI) busca desenvolver um trabalho em parceria com a Atenção Básica; Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente; Saúde do Idoso; Saúde do Trabalhador e, nesse esforço, alcançar coberturas vacinais adequadas para a proteção da população em vulnerabilidade.

Neste ano, a vacina contra a gripe a ser aplicada durante a campanha de vacinação é a trivalente. Ela protege contra três cepas diferentes do vírus, responsáveis pela maioria dos casos atualmente: a Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B. A vacina da gripe pode ser administrada junto de outras vacinas do calendário de imunização nacional, como a da covid-19, sem necessidade de intervalo entre elas. A reação pela vacina da gripe é pouco comum e, quando ocorre, são sintomas leves e que desaparecem de forma rápida. É o caso de dor no local da aplicação, febre baixa, dor muscular e mal-estar. Normalmente, desaparecem após 48 horas da aplicação.

Há contraindicação da vacina da gripe para pessoas com alergia aos seus componentes, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir as orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, é recomendado adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.