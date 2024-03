Equipes de Búzios, Niterói e Cabo Frio conquistam principais títulos no Campeonato Estadual de Va?A realizado em Saquarema - Divulgação

Publicado 26/03/2024 11:39

Saquarema - Os campeões da primeira etapa do Campeonato Estadual de Va´A foram definidos no último final de semana em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A competição, realizada na Lagoa de Saquarema, no bairro de Areal, teve parceria com a Prefeitura Municipal de Saquarema e contou com premiação total de R$ 50 mil.