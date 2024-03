Prefeitura de Saquarema disponibiliza curso gratuito preparatório para o Colégio Naval - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/03/2024 10:37

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está disponibilizando para os moradores mais um Curso Preparatório gratuito, desta vez para o Colégio Naval. São 40 vagas, no turno da tarde, e as inscrições podem ser feitas nesta terça-feira (26), das 8h30 às 20h, de forma virtual, pelo aplicativo Colab, que pode ser baixado no Google Play ou na Apple Store.

Para participar é necessário que os candidatos confirmem a inscrição, comparecendo ao Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, nesta quarta-feira (27), 8h30 às 20h, munidos dos seguintes documentos: comprovantes de escolaridade, até o 9º ano completo, e de residência, além do RG e CPF.

As aulas terão início na próxima segunda-feira (1º) e serão realizadas no próprio Centro de Capacitação que fica localizado na Rua Tiá Mello, nº 25, no bairro São Geraldo.

Com esse novo curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 17 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos.