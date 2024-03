Arena de Vôlei de Praia receberá competições de vôlei de praia a partir deste final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/03/2024 20:17

Saquarema - A Arena de Vôlei de Praia, localizada no Campo de Aviação, em Saquarema, será palco para duas grandes competições de vôlei de praia a partir desta quinta-feira (28) até o dia 7 de abril.

A primeira competição será o Volleyball World Beach Pro Tour, que acontecerá de quinta-feira (28) a domingo (31). Durante esses dias, os espectadores poderão testemunhar a habilidade e a técnica dos melhores jogadores de vôlei de praia do mundo em ação, em uma competição que atrai a atenção daqueles que são fãs de esportes.Já de 3 a 7 de abril, os amantes do vôlei poderão conferir mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O evento promete reunir os principais nomes do vôlei de praia nacional em uma competição repleta de jogos eletrizantes e momentos de pura adrenalina.O Circuito Brasileiro conta com nove etapas, cinco delas antes dos Jogos Olímpicos. Para definir o campeão, serão computados os oito melhores resultados do ano. O modelo lançado pela CBV, em 2022, com divisão entre Top e Aberto, foi mantido, com o aumento de 12 para 16 duplas na divisão principal. A iniciativa torna a disputa ainda mais emocionante e sobe de 28 para 32 o número total de duplas em cada etapa. Os torneios receberão duplas masculinas e femininas de diversos países, como uma preparação para as Olimpíadas de Paris, em 2024. A programação do evento e o horário das partidas serão divulgados pela CBV.“O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e o Volleyball World Beach Pro Tour são eventos de grande importância para Saquarema, não apenas pelo impacto esportivo, mas também pelo potencial de atrair turistas e fortalecer nossa economia. Estamos orgulhosos de apoiar essas competições e de oferecer toda a infraestrutura necessária para que atletas e espectadores desfrutem de momentos inesquecíveis em nossa cidade”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da Costa Castro.Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo e pela Confederação Brasileira de Voleibol, as competições terão entrada gratuita e uma extensa programação de shows com artistas locais, na Vila do Vôlei.16h: DJ Índio Mix19h: Rael22h: Jeferson e Daniel00h: DJ Índio Mix16h: DJ Índio Mix19h: Zé Lucas22h: Lance Solto10h: Atividades Culturais11h: Thobé13h: Rafael Motta15h: Atividades Culturais18h: índio e a Tribo do Reggae20h: DJ Índio Mix21h: Gabriel e Luciano23h: DJ Doido