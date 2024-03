Módulos Integrados de Segurança são instalados em pontos estratégicos de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Módulos Integrados de Segurança são instalados em pontos estratégicos de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/03/2024 19:27

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, implantou sete Módulos Integrados de Segurança em vários locais da cidade. Os módulos, que funcionarão em pontos estratégicos, auxiliarão no policiamento e proporcionarão mais segurança para a população.

O projeto contempla a instalação dessas unidades de segurança nos bairros Jaconé (uma na Rua 47 e outra na rotatória da Rua 96); Estrada do Tingui; Entrada de Vilatur; Estrada de Latino Melo; Raia (próximo à Escola Municipal Margarida Rosa de Amorim); e Itaúna (trecho Bandeira Azul). Cada módulo objetiva a realização de cerco policial, principalmente em ocorrências de roubo ou furto de veículos. Nessas unidades, os policiais também atuarão integrados às demais forças de segurança do município, como a Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas, Defesa Civil, Salvamar e Agentes de Trânsito.

"O objetivo dessa expansão é que, após monitoramento e estudo, vimos o crescente número de roubo de veículos na cidade, tendo como rota de fuga as vias no sentido Maricá. Diante disso, também estamos estabelecendo integração com o sistema de videomonitoramento da cidade de Maricá, para trocarmos informações, alcançarmos maior êxito nas resoluções de crimes e proporcionar maior sensação de segurança à população. Além das rondas e patrulhamentos que já realizamos constantemente, os moradores terão essas unidades fixas de segurança para apoio em diversas ocorrências", afirmou o secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade.

Os módulos

Os Módulos Integrados de Segurança são construídos em sistema de contêineres climatizados e funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. As unidades têm ligação direta com as viaturas, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e o Centro Integrado de Operações e Controle, inaugurado há dois anos e responsável pelo monitoramento das 260 câmeras existentes nas principais vias da cidade, além de outras centenas instaladas nas escolas e órgãos públicos. Nos módulos atuam 46 policiais militares, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS Saquarema).

Iniciado em fevereiro de 2020 pela Prefeitura de Saquarema, o PROEIS tem apresentado bons resultados desde sua implantação. O programa permite que a Prefeitura contrate policiais em dias de folga para trabalhar no município. Com isso, até 50 agentes podem ser utilizados, por dia, no reforço à segurança. Além dos PMs, o PROEIS Saquarema conta com rondas e patrulhas, através de viaturas e motos. As ordens de serviço são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, que faz a gerência do programa na cidade.