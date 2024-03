Cidade de Saquarema ganha Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A cidade de Saquarema foi anunciada, na última quarta-feira (27), como um dos municípios do Estado do Rio de Janeiro vencedores do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora. A premiação tem como propósito valorizar administradores públicos que tenham implementado projetos com resultados comprovados de estímulo e valorização ao empreendedorismo e à modernização da gestão pública local. A prefeita Manoela Peres subiu ao palco do Teatro Adolph Block, no Rio de Janeiro, para receber o troféu na categoria Governança Territorial. Cerca de 300 convidados, entre prefeitos, subprefeitos, gestores e colaboradores públicos dos municípios concorrentes estiveram presentes ao evento do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Nesta etapa final, 31 projetos de 24 cidades do Rio de Janeiro concorreram em dez categorias, sendo Saquarema a única representante da Região dos Lagos entre os ganhadores. Na primeira etapa, chegaram a disputar 72 projetos de 42 municípios. Agora, a cidade irá concorrer com outros vencedores estaduais na etapa nacional do Prêmio, que acontecerá no dia 11 de junho, em Brasília.“É uma honra receber o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora representando toda a Região, sendo reconhecido um projeto tão importante de desenvolvimento regional como foi o ‘Lagos 2030’. É uma vitória de todos, mas em especial eu dedico à população de Saquarema. Agradeço também ao Sebrae pela iniciativa e pela parceria em projetos que fazem a diferença no município, permitindo transformar a realidade dos nossos moradores e da nossa gestão”, declara a prefeita Manoela Peres.O projeto apresentado pela prefeitura de Saquarema na categoria Governança Territorial foi o “Lagos 2030” e apresenta o conjunto de ações realizadas, de novembro de 2022 a novembro de 2023, em colaboração com os demais nove municípios da Região (Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Silva Jardim e São Pedro d’Aldeia) para construção de uma agenda colaborativa de desenvolvimento territorial sustentável.O projeto liderado pela Prefeitura de Saquarema teve marcos importantes, como a realização do seminário “Saquarema 2030”, em maio de 2023, que foi destinado à capacitação de mais de 600 servidores durante três dias de evento e resultou em 75 apresentações sobre os projetos em execução nos dez municípios que estivessem alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas - ONU; a realização do I Fórum de Economia do Mar durante o qual foi assinado protocolo de intenções entre cinco secretarias de Estado e os dez municípios para fomento das cadeias produtivas e atividades de incentivo à economia do mar na região em linha com as metas 6 e 14 dos ODS.Todas as ações realizadas foram articuladas pela Rede Lagos de Agentes do Desenvolvimento, formada por servidores dos municípios capacitados para atuar como vetores do desenvolvimento local e regional pelo SEBRAE e contaram com o apoio dos participantes do LÍDER Lagos, programa de aproximação e empoderamento de lideranças dos setores público, privado e terceiro setor com atuação reconhecida na região.Desde 2001, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE) destaca o papel dos gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. Realizado a cada dois anos, o PSPE reconhece práticas e experiências de gestão com vistas à melhoria do ambiente de negócios, ao fomento do empreendedorismo e ao desenvolvimento territorial em prefeituras municipais de todo o Brasil, bem como Administrações Regionais do Distrito Federal (DF) e de Fernando de Noronha (PE), representadas por seus prefeitos e prefeitas.O PSPE é estruturado em dez categorias e as prefeituras podem concorrer mediante envio de projeto técnico que inclui uma lista de documentos e evidências que comprovem que o projeto está sendo executado e com resultados. Os projetos enviados são criteriosamente avaliados de acordo com uma matriz previamente informada pelo edital de convocação e os projetos pré-selecionados são submetidos a uma visita técnica em que os consultores do Sebrae avaliam se o que foi enviado na fase documental acontece na prática. Após visita técnica, são definidos três finalistas para cada categoria.