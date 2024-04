Copa de futebol amador prossegue no próximo domingo em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/04/2024 21:44

Saquarema - Começou no último domingo (7), a Copa Saquarema de Futebol Amador 2024, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo. Com a participação de 30 equipes, todas representando diferentes bairros e comunidades de Saquarema, esta edição promete ser ainda mais disputada, com times se enfrentando em uma modalidade de eliminação simples. Os jogos terão entrada aberta ao público e serão distribuídos em quatro campos pela cidade: Campo do Flamenguinho (bairro Bicuíba), campo do Barroso (bairro Jardim) campo do Boqueirão (bairro Boqueirão) e campo do Porto da Roça (bairro Porto da Roça).O resultado da primeira rodada foi o seguinte: Cação 4 x 3 Bacaxá (nos pênaltis); Barkana 2 x 4 Barra Nova; Guarani 1 x 3 São Geraldo; Porto da Roça 3 x 1 Melgil; KFA United 2 x 3 Paletó; Redbull Jaconé 1 x 0 São Roque; Mombaça 1 x 0 Cachorros; Portelinha 0 x 1 Caxias; Atlético de Sampaio 0 x 6 Tipo Rei; Bayer de Elite 4 x 2 Jaconé; Santa Cruz 0 x 2 Gelobol; Lyons 0 x 4 Grama Alta; Créu 4 x 0 Engenho Grande; e Cirrose 3 x 0 União. Com o cancelamento das suas partidas, o Amigos e o Corintians passaram direto para a próxima fase. A final está marcada para o dia 05 de maio, quando o público poderá testemunhar a consagração do grande campeão.“A Copa Saquarema de Futebol Amador continua sendo um dos principais campeonatos de Saquarema e cada vez mais organizada, esse ano com premiações, melhorias no grupo de arbitragem, além de outros detalhes importantes. A Copinha, como chamamos, já revelou grandes jogadores, que seguiram com a carreira atuando em várias partes do país. Este é o primeiro dos quatro campeonatos de futebol amador que teremos esse ano na Capital Nacional dos Esportes”, informou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Thallis Martinelli dos Santos.As partidas serão realizadas sempre aos domingos e informações completas sobre a tabela e os resultados podem ser obtidas pelo aplicativo Copa Fácil , disponível para ser baixado, gratuitamente, no Google Play e no App Store.