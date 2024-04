Homem morreu após se afogar na Lagoa de Saquarema na última segunda-feira (22) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/04/2024 16:42

Saquarema - Um homem, que não teve a identidade revelada, morreu, na última segunda-feira (22), após se afogar na Lagoa de Saquarema, no final Rua Helena Quaresma, no Jardim, próximo da ponte do Girau. O acidente teria acontecido por volta das 15h.

Segundo informações, o homem estava pescando no local acompanhado de familiares quando se afogou.

Ele chegou a ser resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Phorpirio Nunes de Azeredo, em Bacaxá, mas não resistiu.