Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo instala tenda de hidratação para atender pacientes com dengueDivulgação

Publicado 18/04/2024 22:41

Saquarema - Diante do aumento significativo da demanda de pacientes com suspeita de desidratação e casos relacionados à dengue, o Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo (HMPNA), em Saquarema, instalou uma tenda de hidratação na porta da unidade, para melhor atender à população da cidade e de municípios vizinhos, contando com enfermeiras e técnicas de enfermagem disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana.

A iniciativa visa agilizar o atendimento e garantir o pronto-socorro adequado para pacientes com quadros de desidratação ou suspeita de dengue, uma vez que a Região dos Lagos tem enfrentado um aumento no número de casos relacionados a essas condições de saúde. Com a tenda de hidratação em funcionamento, a equipe médica pode direcionar os casos de maneira mais eficiente, proporcionando uma resposta rápida e eficaz às necessidades dos pacientes.A estrutura montada na porta da unidade está completamente equipada para atender às demandas emergenciais, com profissionais capacitados para prestar os cuidados necessários. Além disso, a tenda de hidratação tem como objetivo aliviar a sobrecarga do pronto-socorro interno, permitindo que os casos menos graves sejam tratados em um ambiente mais adequado e com maior agilidade.O diretor-geral do Hospital Municipal Porphirio Nunes de Azeredo, Carlos Garcia, comentou sobre a iniciativa da tenda, ressaltando sua importância para o atendimento ágil e eficaz da comunidade. "Estamos enfrentando um momento desafiador, com um aumento expressivo no número de casos de desidratação e suspeita de dengue. A instalação da tenda de hidratação é uma medida estratégica para garantir que possamos oferecer o suporte necessário aos pacientes de forma rápida e eficiente", comentou Garcia.A moradora de Araruama, Maria das Graças de Carvalho, de 53 anos, foi uma das pacientes que utilizou o espaço para tomar soro e expressou sua gratidão pela instalação da tenda de hidratação. "Quando cheguei ao hospital e vi a tenda montada, fiquei aliviada. O atendimento foi rápido e eficiente. Estou muito agradecida pela iniciativa, que certamente está ajudando muitas pessoas que, como eu, precisam de cuidados urgentes. Em Araruama não tem isso. Por isso, eu procurei o atendimento em Saquarema", afirmou a dona de casa.