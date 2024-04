Prefeitura de Saquarema realiza cerimônia de inauguração da Nova Orla da Avenida Litorânea - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/04/2024 19:13

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizou, na noite da terça-feira (16), com a presença da população, a cerimônia de inauguração da Nova Orla da Avenida Litorânea, no bairro da Barra Nova.

Com 75 mil metros quadrados, o novo espaço de lazer e esportes da cidade possui dois campos de grama sintética, duas quadras de areia, pistas de skate e de patinação, parque infantil e ginástica para a 3ª idade. O local também conta com quiosque, dois vestiários com banheiro e duas áreas gourmet com churrasqueira.A Nova Orla possui 5 quilômetros de ciclovia, além de nova pavimentação, 1,5 quilômetros de rede de drenagem, iluminação de led, urbanização e paisagismo, com quase 400 mudas plantadas.“Essa foi uma das obras mais aguardadas pelos moradores de Barra Nova e dos bairros próximos. A orla está linda e é um grande orgulho ter a oportunidade de entregar esse espaço para a população. Tenho certeza de que beneficiará milhares de famílias do município”, comentou a prefeita de Saquarema, Manoela Peres.Batizado de Complexo de Esportes e Lazer Barra Nova Ana Luana de Souza Carvalho, o local recebeu o nome de uma jovem Saquaremense apaixonada pela praia e pelos esportes. Lulu, como era carinhosamente chamada no bairro, sempre incentivava os amigos e familiares para a prática de esportes e o cuidado com a saúde.