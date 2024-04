Guarda Ambiental de Saquarema realiza o resgate de cinco jiboias em diferentes pontos da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Guarda Ambiental de Saquarema realiza o resgate de cinco jiboias em diferentes pontos da cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/04/2024 11:41

Saquarema - No último fim de semana, a Guarda Ambiental de Saquarema realizou o resgate de cinco cobras da espécie jiboia, em diferentes pontos do município. O primeiro resgate aconteceu no bairro Rio d' Areia, na sexta-feira (12). O animal, com cerca de 2 metros e 4 kg, foi resgatado dentro do quintal de um morador. No sábado (13), foram resgatadas 2 jiboias, em Barra Nova e Vilatur. No domingo (14), os agentes foram acionados para resgatar um filhote de jiboia no bairro Alvorada, na parte da manhã. Já na parte da tarde, uma jiboia foi encontrada na Avenida Saquarema, no bairro Porto da Roça.



fotogaleria

Todas as serpentes foram resgatadas e, após passarem por avaliação, foram reinseridas em seu habitat.



A jiboia



A cobra jiboia é um réptil da família Boidae que apresenta 11 subespécies e da qual fazem parte as maiores serpentes do planeta. A jiboia não possui presas inoculadoras de veneno e mata por compressão. Pode chegar a 4 metros de comprimento e as fêmeas distinguem-se dos machos por serem maiores. No Brasil, onde há duas subespécies de jiboia, ela só perde em tamanho para a sucuri.



A secretaria de segurança através da Guarda Ambiental alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate. No caso de cobras, as instruções são manter o afastamento, isolar a área e acionar a Guarda.