Prefeitura de Saquarema realizará rodas de conversa com o tema "Corações em Reconstrução: Grupo de Apoio Para Mães em Luto" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/04/2024 19:04

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realizará rodas de conversa com o tema “Corações em Reconstrução: Grupo de Apoio Para Mães em Luto”. O primeiro encontro acontecerá nesta quinta-feira (18), a partir das 14h, na sede da Secretaria Municipal da Mulher.Para se inscrever, a interessada deverá preencher o formulário online . O encontro será conduzido pela Psicóloga da Secretaria Municipal da Mulher, Shirleia Rodrigues Fonseca, e contará com as palestrantes convidadas Gizelle Anne (Psicóloga) e Laura França (mãe enlutada).“Estamos dando início a um projeto que busca dar apoio e acolhimento para as mães que perderam seus filhos queridos. O luto é um momento delicado e, quando se tem o apoio e o acompanhamento profissional, pode ser menos doloroso de ser superado”, informou Larissa Azeredo, secretária municipal da Mulher.A Secretaria Municipal da Mulher fica localizada na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº 16, em Bacaxá (Rua ao lado da Ricamar).