Prefeitura de Saquarema oferece curso gratuito de alimentação de inverno para bovinosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/04/2024 14:53

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, abriu inscrições para o curso “Alimentação de Inverno para Bovinos”. O novo curso é voltado aos pequenos produtores, criadores e agricultores familiares do município e as inscrições poderão ser realizadas, presencialmente, até sexta-feira (19), das 7h às 16h, na sede da Secretaria, localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa. As aulas serão ministradas no local, de quarta (24) a sexta-feira (26), das 8h às 16h.

Cuidados especiais no inverno

Durante o inverno, as pastagens ficam mais escassas e o gado deve ter uma complementação na alimentação. Assim, a chegada desta estação pede cuidados especiais com a alimentação bovina. No inverno, ocorre uma queda no desempenho dos bovinos devido ao baixo valor nutricional da pastagem. O baixo nível de proteína é um fator limitante ao crescimento dos microrganismos ruminais o que causa uma lenta degradação da forragem ingerida, maior tempo de retenção do alimento no rúmen e menor consumo de nutrientes pelos animais.

Cereais de inverno, como trigo, cevada, triticale, centeio e aveia, além de produzirem grãos utilizados na alimentação humana, podem servir de alimento para aves, suínos, bovinos de corte, ovinos e, principalmente, vacas leiteiras. Com os cereais, o produtor passa a dispor de mais alternativas para contornar a deficiência quantitativa e qualitativa de forragem durante o inverno. Os cereais de inverno, como a aveia preta e o azevém, podem ser fonte de forragem verde, pasto de excelente valor forrageiro para engorda de novilhos e de ovinos. Figuram, também, como uma das formas mais econômicas de alimentação de vacas leiteiras; permitem ótimo ganho de peso na engorda de novilhos e maior produção de leite.

Até 15 litros por vaca

A alimentação com pastagens compostas por cereais de inverno possibilita produções diárias de leite de até 15 litros por vaca. O rendimento de leite por hectare pode superar 5 mil litros, durante o inverno e a primavera. Além disso, os grãos dos cereais de inverno podem substituir o milho na formulação de rações balanceadas para pequenos e grandes animais, com a vantagem de fornecerem maior concentração de proteína. Outra vantagem é que podem ser colhidos na primavera, época de maior escassez de milho.

O curso é uma parceria da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). O órgão é uma entidade vinculada à Confederação Nacional de Agricultura que tem como objetivo organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.