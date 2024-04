Agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema participaram de curso de capacitação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/04/2024 12:14

Saquarema - Agentes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Saquarema participaram, na última semana, do dia 08 ao dia 12 de abril, do Curso de Gerenciamento em Logística Humanitária para Desastres, com ênfase na Gestão Integrada de Riscos e Desastres Socioambientais. A capacitação ocorreu na Escola Municipal de Administração de Maricá (EMAR), com a participação de 70 profissionais.

O curso, com carga horária de 40 horas, foi direcionado, especificamente, para profissionais que atuam nas áreas técnica, operacional e estratégica dos órgãos de proteção e defesa civil de todo o Brasil; profissionais da área de assistência social, psicologia das emergências, profissionais de ciências de dados e geoprocessamento, com ênfase na Gestão Integrada de Riscos e Desastres Socioambientais.A finalidade do curso foi capacitar os profissionais da Defesa Civil, abordando conhecimentos relacionados ao gerenciamento logístico da cadeia de suprimentos humanitária, como a preparação, a avaliação de danos, a captação e gerenciamento de insumos humanitários, transporte e entrega como parte do alívio na resposta a desastres, biossegurança em operações de logística, utilização de ferramentas de geotecnologias no processo de planejamento de resposta aos desastres, entre outros temas relevantes.“Nosso Município tem investido bastante no conhecimento e na aprendizagem de novas técnicas dos agentes da Defesa Civil. Ter um profissional capacitado, atuando nas ocorrências do dia a dia, nos dá mais garantias e segurança de que os trabalhos serão executados com a excelência que o cidadão saquaremense merece”, afirmou o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Pedro Soares.Participaram do curso profissionais das defesas civis de municípios do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal.