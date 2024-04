Linhas de ônibus de Saquarema terão nova tarifa a partir deste sábado (13) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Linhas de ônibus de Saquarema terão nova tarifa a partir deste sábado (13)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/04/2024 21:06

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema divulgou no Diário Oficial do município, na última quinta-feira (11), o valor da nova tarifa do transporte público, que fica a cargo da empresa Rio Lagos Transportes LTDA. Segundo o decreto n° 2.769, a partir deste sábado (13), as linhas de ônibus de Saquarema terão uma nova tarifa de R$ 5,80.

O novo valor será aplicado a quem paga o preço integral e não possui o cartão de tarifa solidária. Segundo a Prefeitura de Saquarema, o valor continua R$ 2,00 para quem utiliza o cartão tarifa solidária.