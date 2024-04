Café da Manhã do Trabalhador ajuda centenas de moradores de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/04/2024 18:15

Saquarema - O Dia Internacional do Café foi comemorado no último domingo (14) e a Prefeitura de Saquarema, a partir da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, registrou a data com o Café da Manhã do Trabalhador. O benefício é uma ajuda para centenas de moradores da cidade com a distribuição, a cada mês, de aproximadamente 13,2 mil kits dessa refeição.