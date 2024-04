Prefeitura de Saquarema realiza exposição celebrando Serguei e o rock brasileiro - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Subsecretaria de Cultura, abrirá ao público, na próxima terça-feira (16), na Casa de Cultura Walmir Ayala, a exposição “Serguei: 90 anos de Rock and Roll”.

A mostra é constituída por painéis contando a história de Serguei, além de 34 objetos, como indumentárias e adornos, e 21 imagens, itens guardados pelo eterno roqueiro e pertencentes ao acervo do Templo do Rock. Inaugurado em 2006, o espaço, localizado na casa onde Serguei morava, em Itaúna, reúne 2.096 peças, entre cartazes de shows, fotografias, CDs, discos, roupas e demais itens colecionados pelo artista ao longo de sua trajetória na história do Rock and Roll.Na infância, Sérgio Augusto Bustamante (1933-2019) ganhou o apelido de Serguei de um amigo russo que não conseguia falar seu nome. Para a maioria, Serguei não era um grande astro do rock. No entanto, a personagem que criou detinha grande prestígio e todas as características dos grandes astros, levando-o a participar de histórias e situações reais, como o relacionamento com Janis Joplin, grandes festas frequentadas por mitos do rock e sua apresentação marcante, no Rock in Rio de 1991. Carismático, Serguei era símbolo do rock de performance nacional e tido como o roqueiro mais antigo do Brasil e até mesmo do que o próprio rock. Grande sucesso de mídia, com entrevistas únicas e desconcertantes, mesmo na fase final de sua carreira, Serguei morava em Saquarema desde 1972 e hoje a sua casa é um museu, como bem merece um astro de verdade, mas nem todos têm.“Serguei: 90 anos de Rock and Roll” permanecerá aberta ao público, com entrada franca, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 3 de maio; e a Casa de Cultura fica na Rua Coronel Madureira, nº 88, no Centro de Saquarema, em frente ao prédio da Prefeitura.