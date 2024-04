Prefeitura de Saquarema inaugura a nova sede do Socorro Saúde - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inaugura a nova sede do Socorro SaúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/04/2024 19:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou nesta quarta-feira (24), a nova sede do Socorro Saúde. Única na Região dos Lagos, a estrutura foi montada na Rua Manoel Pinto, n° 92, no bairro São Geraldo.

fotogaleria

Com cinco ambulâncias, sendo três em nível avançado e duas básicas para prestar um serviço de qualidade à população, o Socorro Saúde também conta com uma equipe composta por motoristas, enfermeiros, médicos e técnicos de enfermagem, além de profissionais administrativos, todos altamente treinados.“É muito gratificante poder inaugurar um espaço tão importante para a nossa população. O Socorro Saúde já presta um serviço de qualidade, agora com a nova sede toda estruturada, tenho certeza que a rapidez e a qualidade no atendimento serão ainda melhores”, disse a prefeita Manoela Peres.Criado com o objetivo de atender a população de Saquarema em casos de urgência e emergência, o serviço Socorro Saúde realiza por mês, uma média de 380 atendimentos em todo o município.Totalmente gratuito, o serviço pode ser acionado pelo telefone 0800 222 8181. A nova sede, futuramente, também irá compor a nova base descentralizada do SAMU da Rede de Urgência e Emergência da Região dos Lagos.