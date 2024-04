Prefeitura de Saquarem inaugurou a Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli em Bonsucesso - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/04/2024 19:29

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, inaugurou, nesta quarta-feira (24), a Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli, em Bonsucesso. Esta é a quarta unidade de atendimento aos animais no município, juntando-se ao Castra móvel e as clínicas de Jaconé e Sampaio Corrêa.

Considerada uma das maiores do Estado, a nova Clínica Veterinária Municipal está equipada para realizar cirurgias de castração, consultas, medicamentos e todo o cuidado necessário para os animais. Com uma estrutura moderna e informatizada, a unidade conta com dois centros cirúrgicos , duas salas de pré-operatório, uma sala de pós-operatório, três salas de atendimento veterinário, quatro salas administrativas, farmácia, estoque, vestiários, salas da diretoria, sala de reunião, sala da secretaria, copa e laboratório.



"A nova clínica ficou linda e é uma conquista muito grande e muito importante para os nossos pets, os tutores e, em especial, aos protetores e cuidadores de Saquarema. Eu quero agradecer a todos que colaboraram para a construção e entrega dessa Clínica que irá garantir todo o cuidado, carinho e proteção que os pets merecem, em uma estrutura ampla e com muito conforto", contou a prefeita Manoela Peres.

As cirurgias serão agendadas diretamente na unidade e o atendimento clínico será realizado por ordem de chegada. A Clínica Animal faz parte das ações do Programa de Atenção aos Animais, que procura garantir estruturas e condições para desenvolver atividades relacionadas à proteção animal no município, disseminando temas que promovam a conscientização e o cuidado. O bem-estar animal está diretamente relacionado à saúde pública, com forte impacto no meio ambiente. A iniciativa para criação e participação em programas e ações que combatam o sofrimento dos animais, que circulam nas ruas ou até mesmo dentro de casa, é um exercício de humanidade.



A Clínica Veterinária Municipal funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, está localizada na Rodovia Amaral Peixoto, km73, no bairro Bonsucesso.



Desde sua criação em janeiro de 2023, com o objetivo de assegurar e proteger a vida e preservar o bem-estar dos animais, combatendo os maus-tratos e toda forma de violência, a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais já atendeu mais de 20 mil animais no município.