Teatro Municipal de Saquarema conta com dois espetáculos na programação do próximo final de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/05/2024 08:58

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá, na sexta-feira (31), e no sábado (1º), às 20h, sessões do espetáculo “O Assassinato do Souza”. Já no domingo (2), às 17h, “Pais conscientes, filhos saudáveis” completa a programação.

Sexta-feira e sábado

Um simples operário de fábrica ganha na loteria num ano e, no ano seguinte, é encontrado morto, com três tiros no peito. Três também são os suspeitos: a jovem esposa, a empregada gostosinha e a filha do primeiro casamento. Resta a mim e a vocês descobrirmos quem de fato matou o homem.” Com esse convite feito pelo inspetor de polícia, logo no início do espetáculo, o público é instigado a agir como o quinto personagem (Fagundes) e descobrir quem matou Souza.

O texto e a direção são de Marília Flávia e no elenco estão Giovana Lardy, Júlia Diniz, Malu Pereira e Marcos Felipe Jr. Os ingressos podem ser comprados por R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia entrada) no Sympla ou antecipadamente, na Daumas Academia. A classificação etária é de 14 anos.

Domingo

Já no domingo (2), às 17h, será a vez do evento “Gestação & Civilização - O Poder das Gestantes Sobre o Nosso Futuro”. Com base na premissa “Pais conscientes, filhos saudáveis”, o espetáculo tem por objetivo levar conhecimentos sobre os cuidados na gestação, que vão além do pré Natal que conhecemos. A classificação etária é livre e o ingresso é 1kg de alimentos não perecíveis.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.