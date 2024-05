Guarda Ambiental de Saquarema realiza 1°Encontro de Boas Práticas em Manejo de Animais Silvestres - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/05/2024 16:55

Saquarema - A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, através da Guarda Ambiental de Saquarema, promoveu o 1° Encontro de Boas Práticas em Manejo de Animais Silvestres. O evento aconteceu na última quinta-feira (23), no Hotel Fazenda Serra Castelhana, no bairro Palmital.

As atividades foram voltadas para estudantes do curso de medicina veterinária da Universidade de Vassouras dos polos de Saquarema e Maricá, e alcançaram 108 alunos. O evento teve como objetivo apresentar aos alunos alguns animais que fazem parte da rotina de resgate da Guarda Ambiental, mostrando hábitos, habitat, alimentação e como funciona o manejo dessas espécies.Durante o encontro, além das instruções, foram feitas demonstrações práticas do manejo de alguns animais e, no final do evento, os alunos puderam participar da soltura de algumas espécies.A palestra foi ministrada pelos agentes da Guarda Ambiental e contou com a participação do Secretário de Segurança e Ordem Pública, Evanildo Andrade; do secretário dos direitos dos animais, Kaio Luiz; do diretor de Áreas Protegidas da Secretaria de Meio Ambiente, Lucas Giolito; do Coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Vassouras em Maricá, Daniel Pereira; e do Coordenador da Guarda Ambiental, Jefferson Pereira.O curso faz parte do programa de educação ambiental, promovido pela Guarda, e a iniciativa conta, ainda, com exposição itinerante, trilha guiada e palestras em escolas e instituições municipais.