Prefeitura Municipal de Saquarema intensifica as ações de combate a grilagem e a venda ilegal de terrenosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/05/2024 20:57

Saquarema - A Prefeitura Municipal de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, em uma ação conjunta com o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Rio de Janeiro (Creci-RJ), intensificou as ações de fiscalização para combater a grilagem e a venda ilegal de terrenos no município.

Nesta terça-feira (22), um homem foi preso em flagrante ao tentar realizar mais uma venda irregular no município. A prisão aconteceu em um cartório da cidade, após monitoramento e rigorosa investigação feita pelo Creci-RJ e pela Polícia Civil. O suspeito, que não teve sua identidade revelada, já havia sido alvo de diversas denúncias por vender terras, ilegalmente, nos bairros Guarani e Leigo, entre outras áreas da cidade. O homem foi encaminhado para a 124ª DP, no Centro de Saquarema.



Legalidade e segurança



A Prefeitura de Saquarema reafirma seu compromisso com a legalidade e a segurança dos moradores, destacando que continuará a trabalhar de forma incisiva para prevenir e combater a grilagem e outros crimes relacionados à ocupação irregular de terrenos. Além disso, o município vem, incessantemente, combatendo o crime de parcelamento irregular do solo, as construções irregulares e a comercialização de lotes ilegais, também apurados pela Fiscalização do Creci-RJ em todas as operações conjuntas com a Prefeitura, desde 2021.



A Secretaria de Urbanismo recomenda que antes de ser adquirido um lote ou terreno, seja verificada toda a documentação e o registro do loteamento e, em caso de dúvidas, feito contato diretamente com a Secretaria, através do WhatsApp (22) 99601-3530, ou com o Creci-RJ, através do WhatsApp (21) 9800-4882.