Gabriel O Pensador se apresenta neste sábado (25) em Saquarema no Aloha Spirit Festival - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 23/05/2024 20:47

Saquarema - O cantor e compositor carioca Gabriel O Pensador fará, no sábado (25), a partir das 20h, uma apresentação gratuita em Saquarema, na praia de Itaúna, durante o Aloha Spirit Festival, um dos maiores festivais de esportes aquáticos do mundo. O rapper será uma das principais atrações do evento, que interliga esporte, bem-estar e entretenimento e acontece na cidade de 17 a 26 de maio.

Ao longo de dez dias, o evento une disputas esportivas e opções de entretenimento para cativar competidores, acompanhantes e espectadores. Além de shows, como o de Gabriel, o Aloha Spirit Festival também oferece festivais de cinema ao ar livre, clínicas e palestras sobre esporte, meio ambiente e cultura, bem como a prática de Yoga com grandes mestres. O público presente poderá desfrutar de diversas experiências gratuitas.No campo esportivo, o Aloha Spirit Festival apresenta competições de nove modalidades aquáticas diferentes: Canoa Havaiana (distância), Canoa Havaiana (surfe), Apneia estática, Surfski, Paddleboard, Stand Up Paddle Race, além do Brasileiro de Longboard, Sup Surf e a Maratona Aquática, modalidade olímpica na qual o Brasil figura como uma das principais potências.Considerado o principal polo de esportes aquáticos na América Latina, Saquarema é palco do Aloha Spirit Festival pelo terceiro ano consecutivo. Desde a primeira edição na cidade, em 2022, o evento se consolidou como componente importante para a economia local, levando à cidade milhares de atletas e turistas e gerando oportunidades de emprego para a população.Além do apoio da Prefeitura de Saquarema para a realização do evento, o Aloha Spirit Festival também possui parcerias com a empresa de tecnologia Awia e a companhia do ramo alimentício Parmalat.