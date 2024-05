Felipe Araújo, Secretário Municipal de Urbanismo, representou a cidade de Saquarema no fórum Unicidades - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/05/2024 20:20

Saquarema - A cidade de Saquarema esteve representada no 4º Encontro do Fórum Unicidades, realizado na última quinta (23) e sexta-feira (24), na sede da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), em Aracaju (SE). O secretário municipal de Urbanismo, Felipe Araújo, foi o representante do município no evento, que é uma iniciativa do WRI Brasil em parceria com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

O fórum é um espaço de articulação entre secretários municipais de planejamento e desenvolvimento urbano, visando promover o desenvolvimento urbano sustentável e alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Nova Agenda Urbana da ONU.

Além de debater a adaptação e mitigação das mudanças climáticas, o encontro objetivou apresentar propostas para a garantia da continuidade do Fórum Unicidades, considerando as eleições municipais de 2024, bem como aprofundar o conhecimento dos membros do Fórum sobre políticas e iniciativas da Prefeitura de Aracaju para o planejamento e desenvolvimento urbano.

SURFS

Durante o evento, o secretário Felipe Araújo apresentou o Sistema de Urbanismo e Fiscalização de Saquarema (SURFS), uma plataforma digital pioneira na Região dos Lagos, que permite o licenciamento urbanístico de forma 100% online. Este sistema representa um avanço significativo na regularização de obras e imóveis, promovendo a desburocratização e a sustentabilidade ambiental.

“As iniciativas apresentadas por Saquarema, como o SURFS, são exemplos de inovações que podem ser replicadas em outros municípios do Brasil, contribuindo para a modernização da gestão urbana e a eficiência dos serviços públicos. A experiência de Saquarema no Fórum Unicidades destaca a importância da troca de conhecimentos e práticas bem-sucedidas entre os municípios, fortalecendo a capacidade de todos para promover um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo”, afirmou Felipe Araújo.

O Fórum Unicidades conta com um Comitê de Coordenação Nacional e Comitês Regionais, além de uma Secretaria Executiva formada por WRI Brasil e Frente Nacional de Prefeitos (FNP), organizações apoiadoras do Fórum.