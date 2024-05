Prefeitura de Saquarema inicia a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/05/2024 19:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema deu início à Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite. A campanha, promovida pelo Ministério da Saúde, vai até o dia 14 de junho, com o “Dia D” de mobilização nacional marcado para sábado (8).



Público-alvo

O público-alvo da campanha deste ano são as crianças de 1 ano a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Dependendo do histórico vacinal, registrado na caderneta de vacinação, as crianças poderão receber a Vacina Oral Poliomielite (VOP) como dose de reforço ou extra, ou a Vacina Inativada Poliomielite (VIP) como parte do esquema de rotina.

Além disso, crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) que não foram vacinados ou possuem esquemas vacinais incompletos de qualquer vacina, devem comparecer às unidades de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela execução da campanha, é crucial que todos os indivíduos pertencentes ao público-alvo sejam vacinados, mesmo aqueles que já receberam a vacina anteriormente. “A mobilização visa garantir que as crianças e adolescentes estejam protegidos contra diversas doenças, reforçando a importância da vacinação na promoção da saúde pública”, explicou o Dr. João Alberto Oliveira, Secretário Municipal de Saúde.

Onde se vacinar

Os postos de vacinação funcionarão, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, nas seguintes unidades de Estratégia Saúde da Família - ESF: Bacaxá, Rio d’Areia, Barreira, Rio Mole, Rio Seco, Palmital, Sampaio Corrêa, Mombaça, Vilatur, Jaconé, Água Branca, Barra Nova, Bicuíba, Bonsucesso, Ipitangas e Saquarema (Centro).

A poliomielite, também conhecida como pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa que pode afetar tanto crianças quanto adultos. Em casos graves, pode causar paralisia muscular e até levar à morte. A vacinação é a única forma eficaz de prevenção contra a doença.