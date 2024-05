Celebração de Santo Antônio começa a partir desta sexta-feira em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/05/2024 09:06

Saquarema - A programação religiosa da Festa de Santo Antônio, no distrito de Bacaxá, começa nesta sexta-feira (31). A celebração inclui uma trezena em homenagem ao santo, realizada até o dia 12, sempre às 19h, na Paróquia. Já a programação musical ocorrerá de 12 a 16 de junho, na Praça Santo Antônio.

A festa terá uma série de eventos religiosos e culturais, incluindo missas, procissões e shows de artistas como o Padre Ricardo White, a dupla Jeferson e Daniel, o cantor Luan Severo e o grupo Los Maresias. No dia do padroeiro, 13 de junho, as comemorações começam às 6h da manhã com uma alvorada na escadaria da igreja, seguida pela apresentação da Banda Marcial do Colégio Municipal Padre Manoel e pelo tradicional Angu à Baiana, que será servido no salão paroquial. Às 19h, os fiéis participarão de uma procissão pelas ruas do bairro, seguida de uma missa campal.Santo Antônio, padroeiro do distrito saquaremense de Bacaxá, é um dos santos mais populares do Brasil. Canonizado em 1232 e declarado Padroeiro de Portugal em 1934, ele é conhecido como o Santo Casamenteiro, protetor dos pobres, das coisas perdidas e o Santo dos Milagres.12h – Tradicional Almoço de Santo Antônio no Salão Paroquial João Paulo II18h30 – Procissão Luminosa com concentração às 18h em frente à casa da Festeira Paula Ribeiro Vignoli (Rua Adélia Joaquina da Conceição, 121 - Bacaxá)19h – Santa Missa Campal na escadaria da Igreja08h – Santa Missa na Igreja Matriz19h – Trezena de Santo Antônio, com a “Bênção dos Namorados”21h – Show com Jeferson e Daniel06h – Alvorada na escadaria da Igreja com a Banda do Colégio Municipal de Educação Padre Manuel08h – Santa Missa de Santo Antônio10h – Santa Missa de Santo Antônio12h – Tradicional Almoço Angu à Baiana, no Salão Paroquial João Paulo II19h – Procissão de Santo Antônio e queima de fogos, em seguida à Santa Missa Solene celebrada pelo Vigário Geral Padre Carmine Pascale08h – Santa Missa na Igreja Matriz20h – Apresentação do Arraiá da Catequese de Santo Antônio21h – Show com o Padre Ricardo Whyte08h – Santa Missa na Igreja Matriz17h – Santa Missa na Capela São José, em Vilatur19h – Santa Missa na Igreja Matriz21h – Apresentação “Orquestra em Ação”22h – Show com Luan Severo08h – Santa Missa na Igreja Matriz10h – Santa Missa na Igreja Matriz17h – Santa Missa na Capela Santo Expedito, no Retiro19h – Santa Missa na Igreja Matriz22h – Show com Luan SeveroOrganizada pela Paróquia de Santo Antônio, a festa conta com o apoio da Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.