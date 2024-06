Prefeitura abriu ao público a Exposição Biocultural Belezas e Saberes de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura abriu ao público a Exposição Biocultural Belezas e Saberes de SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/06/2024 12:07

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema abriu ao público a exposição biocultural Belezas e Saberes de Saquarema. A mostra ficará em cartaz até o dia 30 de julho, na Casa de Cultura Walmir Ayala. Composta por imagens, além de objetos de relevante interesse cultural, histórico e artístico, a exposição busca dar protagonismo às belezas naturais e aos saberes tradicionais de Saquarema. Com curadoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a exposição teve todo o material preparado com o cuidado necessário para garantir uma abordagem com profunda inspiração na etnoconservação da cidade de Saquarema, exibindo peças, imagens, artesanato, frutos, aves e flores nativas do município.