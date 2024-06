Prefeitura de Saquarema disponibiliza 20 vagas para o curso profissionalizante de Micropigmentação Labial - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/06/2024 18:22

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está disponibilizando 20 vagas para o curso profissionalizante de Micropigmentação Labial, que será oferecido no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral. Destinado aos moradores da cidade, o curso é gratuito e terá inscrições por ordem de chegada na secretaria do Centro, na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá. A ação é promovida pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia.

Para se inscrever

As inscrições serão realizadas na segunda-feira (1º), a partir das 8h. Para participar, é necessário apresentar 2 fotos 3×4, comprovante de residência atualizado, além de originais e cópias do RG e CPF e do comprovante de escolaridade, a partir do 9° ano do Ensino Fundamental. As aulas serão às quintas e sextas-feiras, no turno da tarde, com início no dia 11 de julho.

Com esta nova oferta, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 31 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos. Desde 2018, quase 12 mil alunos foram formados e capacitados pelos dois centros de capacitação mantidos pela Prefeitura.