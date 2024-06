Membros do governo finlandês sinalizam parceria com Saquarema na área da saúde - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Membros do governo finlandês sinalizam parceria com Saquarema na área da saúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/06/2024 16:01

Saquarema - Representantes do governo da Finlândia visitaram, na última sexta-feira (21), o novo Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e o Centro de Imagens, ambos na Cidade da Saúde. Os visitantes vieram conhecer as estruturas do hospital municipal, bem como o serviço de ponta que é oferecido gratuitamente ao cidadão saquaremense.



A comitiva finlandesa era composta por Heidi Virta, Senior Director Latin American da Business Finland, agência do Ministério da Economia Finlandês que ajuda a desenvolver negócios em todo mundo; João Ratton, Advisor, Business Finland Brazil; e Rafael Murgi, Coordenador de Assuntos Econômicos e Comerciais. Eles foram recebidos pela subsecretária municipal de Saúde, Ana Paula Duarte, e pelo presidente da Prima Qualitá, Matheus Neto.



Parceria



Durante a visita, os representantes do governo finlandês puderam conhecer o hospital, que é um dos maiores de todo o interior do Estado do Rio de Janeiro. Visitaram os setores e conheceram os procedimentos adotados na unidade, que é referência em atendimento de média e alta complexidade na cidade. Além disso, apresentaram soluções de sucesso utilizadas no país europeu e que podem ser implantadas em Saquarema, melhorando o atendimento oferecido aos pacientes e facilitando o dia a dia de trabalho dos profissionais de saúde.



“Essa é uma visita em que estamos representando o governo finlandês. Acho que temos muitas coisas que podemos desenvolver em conjunto para melhorar as práticas de saúde de Saquarema. Estou muito impressionada como o sistema de saúde funciona aqui em Saquarema!”, informou Heidi Virta, diretora da Business Finlândia.



“Com essa visita, poderemos iniciar parcerias e estabelecer protocolos de ajuda para melhorar o atendimento do hospital. A Finlândia é referência em todo o planeta com uma saúde de qualidade e que alia bons equipamentos, tecnologia de ponta e inteligência artificial para facilitar exames, diagnósticos e tratamentos. Temos a certeza de que essa visita é o início de uma grande parceria entre Saquarema e a Finlândia”, comemorou a subsecretária de Saúde, Ana Paula Duarte.



A Finlândia



A Finlândia é um país nórdico situado no norte da Europa, com cerca de 5,3 milhões de habitantes. É o oitavo maior país da Europa em extensão e foi classificado como o segundo mais estável do mundo em uma pesquisa baseada em indicadores sociais, econômicos, políticos e militares. Muito bem colocado nas mais diversas comparações socioeconômicas internacionais, sua população usufrui de um altíssimo nível de desenvolvimento humano, refletido pelo país possuir alguns dos melhores índices de qualidade de vida, educação pública, transparência política, segurança pública, expectativa de vida, bem-estar social, liberdade econômica, prosperidade, acesso à saúde pública, paz, democracia e liberdade de imprensa do mundo. As cidades do país também estão entre as "mais habitáveis" do mundo, figurando entre as mais limpas, seguras e organizadas do planeta. Por conta dessa conjuntura, a Finlândia lidera a lista de países cujas populações são as mais felizes do mundo, pelo sétimo ano consecutivo, seguida de perto pela Dinamarca e pela Islândia. O Brasil ficou com a 44ª colocação, ficando atrás apenas do Uruguai (26º) e Chile (38º) na América do Sul.



O hospital



Localizado no bairro da Barreira, o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth é a principal estrutura da Cidade da Saúde, maior complexo médico-hospitalar do interior do Estado do Rio de Janeiro, constituído por Centro de Imagens, Centro de Reabilitação, clínicas do Idoso, da Criança e da Mulher, além do Centro de Especialidades Odontológicas e uma Creche. A unidade conta com 86 leitos, sendo 40 de Enfermaria Adulto; dois de Isolamento Adulto; 12 de Enfermaria Pediátrica (seis clínicos e seis cirúrgicos); um de Isolamento Pediátrico; dez de UTI Adulto e outros dez de UTI Pediátrica; três de urgência e emergência e oito de unidade intermediária. Já o Centro Cirúrgico possui quatro salas e três leitos de recuperação anestésica.