Teatro Municipal Mário Lago receberá esquete de humor "Você tem medo de quê?" neste sábado (29) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Municipal Mário Lago receberá esquete de humor "Você tem medo de quê?" neste sábado (29)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/06/2024 11:02

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, em Saquarema, receberá, no próximo sábado (29), às 19h, o espetáculo "Você tem medo de quê?". Inspirada em entrevistas realizadas com várias pessoas sobre seus medos e como lidam com eles no dia a dia, a esquete teatral usa o humor para discutir medos reais e como cada personagem tenta enfrentá-los.

A direção-geral é de Marlíria Flávia e no elenco estão Priscila Zidan, Malu Ferreira, Denise Munhoz e Fatima Souza. O espetáculo também conta com a participação de Marcos Felipe Jr. e com apresentações de dança, com a Daumas Academia. A sonoplastia e iluminação são de Charles de Souza e a apresentação de Rita Daumas.

Os ingressos podem ser comprados, antecipadamente, na Daumas Academia, situada na Av. Vila Mar, nº 276 – B, em Itaúna, ou na hora do espetáculo, na bilheteria do teatro, por R$15,00. A classificação etária é livre.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura, no Centro de Saquarema.