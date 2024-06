Prefeitura avança com a construção de nova creche em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 24/06/2024 15:02

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, avança com a construção da nova creche do bairro Matogrosso, no distrito de Sampaio Corrêa. A unidade está sendo erguida na Rua Avelino Duarte de Carvalho, próxima à Escola Municipal João Laureano. Nesta etapa de construção, as equipes trabalham na finalização das calçadas e acessos sobre a drenagem da via e iniciaram o paisagismo. A pintura de toda a creche já está em andamento e, em breve, a unidade começará a receber as cores que a identificarão como uma das novas unidades que vêm sendo erguidas em Saquarema com o mesmo padrão construtivo e proposta educacional.

A nova creche conta com quase 840 m² de área construída, cinco salas de aula, sala multiuso, lavanderia, cozinha, refeitório, banheiros, fraldário, lactário, salas administrativas, área de lazer e jardins sensoriais.



15 novas creches até o final de 2025

A creche do Mato Grosso amplia a oferta para a educação infantil na cidade, disponibilizando mais 100 novas vagas para crianças de seis meses a três anos de vida, trazendo um ambiente seguro, equipado e acolhedor, além de levar mais conforto e uma melhor oportunidade de educação para as crianças do bairro. Inspirada em modelos de sucesso adotados pelo Brasil, esta é a sétima creche com as obras avançadas, das 15 que serão construídas até o final de 2025.



A população de Saquarema conta, atualmente, com 15 creches e 20 casas creche municipais, além de 11 escolas municipais que dispõem de salas para atendimento aos alunos em idade de creche. Das 46 unidades de educação infantil existentes, 39 foram inauguradas, reinauguradas ou revitalizadas nos últimos sete anos. Outras creches estão em fase adiantada de construção, nos bairros de Rio d’Areia e duas em Jaconé, além de duas em fase inicial, em Barra Nova e Itaúna.