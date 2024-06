Guarda Ambiental de Saquarema resgatou ariranha em Rio Bonito na última quarta-feira (19) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Guarda Ambiental de Saquarema resgatou ariranha em Rio Bonito na última quarta-feira (19)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 21/06/2024 15:28

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada, na manhã da quarta-feira (19), pelas equipes da Defesa Civil do município de Rio Bonito (RJ) para atuar na operação de resgate de uma ariranha. O mamífero, um macho com aproximadamente 12 quilos e 1,2 metro, estava em um tanque de criação de peixes de um imóvel no bairro Boqueirão.

A ariranha, também conhecida como lontra, foi capturada pelas equipes e, como estava em boas condições de saúde, foi reintroduzida em área de proteção ambiental na cidade de Saquarema. Também conhecida como onça-d’água, lontra-gigante e lobo-do-rio, é um mamífero mustelídeo, característico do Pantanal e da bacia do Rio Amazonas, na América do Sul. É o membro de maior comprimento dentre os mustelídeos, um grupo de predadores de sucesso global, alcançando até 1,7 metro. A ariranha é uma espécie social, com grupos familiares sustentando de três a oito membros. Os grupos estão centrados em um par reprodutor dominante e são extremamente coesos e cooperativos. Embora geralmente pacífica, a espécie é territorialista. É diurna, sendo ativa exclusivamente durante o dia.O coordenador da Defesa Civil de Rio Bonito, Anderson Nascimento, comentou a ação de resgate do mamífero. “Sabemos que a captura e o manejo de animais silvestres exigem não apenas habilidades técnicas especializadas, mas também uma abordagem sensível e responsável para garantir o bem-estar do animal e a segurança de todos os envolvidos. A Guarda Civil Ambiental de Saquarema não só demonstrou profissionalismo excepcional, mas também um profundo compromisso com a conservação da vida selvagem e a preservação dos ecossistemas locais.”Atuando há três anos no município de Saquarema, a Guarda Ambiental vem se tornando referência em resgate de animais silvestres em toda a Região dos Lagos. Os agentes têm treinamento intensivo para ações de resgates de animais silvestres e também realizam palestras e exposições dos trabalhos realizados pela equipe em escolas, ONGs, feiras e eventos: “A população hoje já reconhece o trabalho que a Guarda Ambiental desenvolve na cidade, pois já conquistou a confiança da população”, destacou o coordenador Jefferson Pereira.A Guarda Ambiental de Saquarema reitera a importância da fauna silvestre para o controle de pragas e o equilíbrio ecológico. Assim, solicita que ao ser avistado um animal necessitando resgate, o local seja isolado e mantido contato com a Guarda através do número (22) 99279-0540.