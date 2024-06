Esquadrilha da Fumaça se apresenta no Vivo Rio Pro em Saquarema neste domingo - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/06/2024 18:21

Saquarema - O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, estará pelo segundo ano consecutivo no Vivo Rio Pro apresentado por Corona, em Saquarema, única etapa do Championship Tour na América do Sul. Destaque no evento em 2023, o espetáculo aéreo está programado para ocorrer novamente na Praia de Itaúna e será no domingo (23), às 16h.

“É um orgulho receber mais uma vez a Esquadrilha da Fumaça nos eventos da WSL em Saquarema. No ano passado, cerca de 70 mil pessoas compareceram para acompanhar a apresentação, e perceber a emoção nos olhares do público foi indescritível. Nossa expectativa para esta edição é de repetir o sucesso e mobilizar novamente a cidade”, comentou Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

“Para nós, da Esquadrilha da Fumaça, é uma alegria enorme poder participar de um dos maiores eventos esportivos do mundo. Temos muito orgulho de representar a nossa Força Aérea e levar lá para cima a bandeira do nosso país. A nossa participação, no ano passado, já foi um enorme sucesso e trouxe muita gente para a Praia de Itaúna. Temos a expectativa de proporcionar algo ainda maior neste ano. As nossas apresentações têm sido em homenagem aos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul que estão passando por um momento difícil e a gente tem desejado muita força e levado muita solidariedade para o povo gaúcho”, completou o Capitão André Bezerra, piloto da Esquadrilha da Fumaça.

“A apresentação da Esquadrilha da Fumaça no ano passado foi espetacular! A Praia de Itaúna e o morro da Igreja de Nossa Senhora de Nazareth ficaram lotados para ver os aviões da Força Aérea Brasileira realizarem manobras que encantaram a população. Neste ano, nossa expectativa é trazer ainda mais moradores e turistas para a praia, movimentando o turismo e a economia de Saquarema”, comentou a prefeita Manoela Peres.

70 anos de história

O Vivo Rio Pro segue a tendência dos maiores eventos do mundo, como o Super Bowl e a Fórmula 1, que também contam com demonstrações aéreas para entreter o público. Com mais de 70 anos de história e mais de 4 mil demonstrações realizadas no Brasil e no exterior, o Esquadrão de Demonstração Aérea, criado por jovens instrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica, sediada na cidade do Rio de Janeiro, é constituído, atualmente, por 7 aviões A-29 Super Tucano, turboélice de caça leve, fabricado pela Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), modelo capaz de atingir 590 km/h. Ao longo dos anos, a Esquadrilha da Fumaça também se firmou como um instrumento de difusão da política de Comunicação Social do Comando da Aeronáutica e ganhou fama pelas acrobacias arrojadas que impressionam públicos de diferentes faixas etárias.

O EDA reforça a importância de manter o espaço da apresentação livre de drones e outros objetos que possam afetar a segurança dos envolvidos.